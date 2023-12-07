Початок нової ери ШІ в Google: з'явилася нейромережа Gemini, розумніша за ChatGPT-4

Gemini безкоштовно працює з текстом, відео, аудіо та зображеннями.

Джерело фото: Google

З'явилася нова нейромережа від Google, яка отримала прихільницьку назву «вбивця GPT-4». За словами генерального директора компанії Сундара Пічаї це початок нової ери штучного інтелекту в Google, відомої як ера Gemini. Нейромережа буде поступово вбудовуватися в усі продукти Google, від чатбота Bard до пошукової системи та браузера Chrome, – повідомляє Financial Times.

«Одна з найсильніших сторін цього моменту полягає в тому, що ви можете працювати над однією базовою технологією, робити її кращою, і це негайно поширюється на всі наші продукти», – зазначив Пічаї.

Gemini має три версії:

Gemini Nano для самостійної роботи на пристроях Android;

Gemini Pro, яка стане основою багатьох сервісів Google AI і вже зараз є основою чат-бота Bard;

Gemini Ultra - найпотужніша LLM Google, головним чином спрямована на центри обробки даних і корпоративні застосунки.

Google впроваджує Gemini поетапно: Bard зараз працює на базі Gemini Pro, а власники Pixel 8 Pro отримають декілька нових функцій завдяки Gemini Nano. Повідомлено, що Gemini Ultra з'явиться лише наступного року.

Нова нейромережа від Google працює з текстом, відео, аудіо та зображеннями, і, найголовніше, вона безкоштовна - наразі. Варто зазначити, що її навчали не лише статтями, а й відео з YouTube. За всіма показниками вона перевершує ChatGPT-4 та всі плагіни, які продає OpenAI, причому ШІ від гугла доступне безкоштовно.

Очікується, що реліз Gemini відбудеться 13 грудня.

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