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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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Початок нової ери ШІ в Google: з'явилася нейромережа Gemini, розумніша за ChatGPT-4

09:57, 7 грудня 2023
Gemini безкоштовно працює з текстом, відео, аудіо та зображеннями.
Початок нової ери ШІ в Google: з'явилася нейромережа Gemini, розумніша за ChatGPT-4
Джерело фото: Google
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З'явилася нова нейромережа від Google, яка отримала прихільницьку назву «вбивця GPT-4». За словами генерального директора компанії Сундара Пічаї це початок нової ери штучного інтелекту в Google, відомої як ера Gemini. Нейромережа буде поступово вбудовуватися в усі продукти Google, від чатбота Bard до пошукової системи та браузера Chrome, – повідомляє Financial Times.

«Одна з найсильніших сторін цього моменту полягає в тому, що ви можете працювати над однією базовою технологією, робити її кращою, і це негайно поширюється на всі наші продукти», – зазначив Пічаї.

Gemini має три версії:

  • Gemini Nano для самостійної роботи на пристроях Android;
  • Gemini Pro, яка стане основою багатьох сервісів Google AI і вже зараз є основою чат-бота Bard;
  • Gemini Ultra - найпотужніша LLM Google, головним чином спрямована на центри обробки даних і корпоративні застосунки.

Google впроваджує Gemini поетапно: Bard зараз працює на базі Gemini Pro, а власники Pixel 8 Pro отримають декілька нових функцій завдяки Gemini Nano. Повідомлено, що Gemini Ultra з'явиться лише наступного року.

Нова нейромережа від Google працює з текстом, відео, аудіо та зображеннями, і, найголовніше, вона безкоштовна - наразі. Варто зазначити, що її навчали не лише статтями, а й відео з YouTube. За всіма показниками вона перевершує ChatGPT-4 та всі плагіни, які продає OpenAI, причому ШІ від гугла доступне безкоштовно.

Очікується, що реліз Gemini відбудеться 13 грудня.

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