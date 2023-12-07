У росії восьмикласниця в школі влаштувала стрілянину і наклала на себе руки: відео

Восьмикласниця влаштувала стрілянину в гімназії Брянська, в результаті двоє загиблих, четверо поранених.

Фото ілюстративне

В російському Брянську восьмикласниця влаштувала стрілянину в одній із місцевих шкіл. За даними російських Телеграм-каналів, дівчина застосувала вогнепальну зброю, в результаті чого дві людини загинули, а четверо хлопців отримали поранення, після чого сама школярка вчинила самогубство.

«Учениця восьмого класу пронесла вогнепальну зброю, з якої вистрілила кілька разів», - ідеться в публікації.

Зазначають, що дівчинка є ученицею восьмого класу гімназії № 5.

Наразі на місці події діють поліцейські та оперативні служби, будівлю оточено. Обставини інциденту з’ясовуються.

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