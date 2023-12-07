Єдиний реєстр юридичних осіб може працювати нестабільно: коли та чому

Відбудуться планові технічні роботи.

Джерело фото: kib.dp.ua

У ніч з 7 грудня на 8 грудня 2023 року, ДП «НАІС» планує провести планові технічні роботи. Із 00:00 до 02:00 8 грудня 2023 року, планується виконання оновлення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), – повідомило ДП «Національні інформаційні системи».

У зв'язку з цим, протягом вказаного періоду можлива нестабільна робота Єдиного та Державного реєстрів. Створення та забезпечення функціонування цих реєстрів є в компетенції Міністерства юстиції України.

Представники ДП «НАІС» просять вибачення за тимчасові незручності, які можуть виникнути внаслідок проведення технічних робіт, і висловлюють подяку за розуміння користувачів.

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