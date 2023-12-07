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Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. У світі

США планують спільно з Україною виробляти засоби ППО

10:35, 7 грудня 2023
США передали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва систем FrankenSAM.
США планують спільно з Україною виробляти засоби ППО
Джерело фото: Мілітарний
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Білий дім оголосив про зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами Сполучених Штатів Америки та України після проведення першого дня Конференції з питань оборонно-промислової бази України. Згідно із заявою Білого дому, йдеться про задовольнення нагальних оперативних потреб Збройних сил України в сфері систем протиповітряної оборони, ремонту та технічного обслуговування, а також виробництва критично важливих боєприпасів.

Міністерство оборони США та галузеві партнери надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва деяких проектів FrankenSAM, спрямованих на увімкнення застарілих систем          ППО України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів.

«Паралельне виробництво цих систем в Україні та США сприятиме швидшому розгортанню та дозволить Україні активніше сприяти у підтримці своїх систем протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Крім того, адміністрація Білого дому оголосила про створення міжвідомчої групи, яка включатиме представників Держдепартаменту, Пентагону та Міністерства торгівлі США. Ця група буде підтримувати українських партнерів щодо потенційних операцій та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Зазначається, що на конференції були присутні понад 350 представників промисловості та уряду з США, України та Європи з метою посилення виробництва зброї для підтримки України у протистоянні проти російської агресії.

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