США планують спільно з Україною виробляти засоби ППО

США передали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва систем FrankenSAM.

Джерело фото: Мілітарний

Білий дім оголосив про зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами Сполучених Штатів Америки та України після проведення першого дня Конференції з питань оборонно-промислової бази України. Згідно із заявою Білого дому, йдеться про задовольнення нагальних оперативних потреб Збройних сил України в сфері систем протиповітряної оборони, ремонту та технічного обслуговування, а також виробництва критично важливих боєприпасів.

Міністерство оборони США та галузеві партнери надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва деяких проектів FrankenSAM, спрямованих на увімкнення застарілих систем ППО України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів.

«Паралельне виробництво цих систем в Україні та США сприятиме швидшому розгортанню та дозволить Україні активніше сприяти у підтримці своїх систем протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Крім того, адміністрація Білого дому оголосила про створення міжвідомчої групи, яка включатиме представників Держдепартаменту, Пентагону та Міністерства торгівлі США. Ця група буде підтримувати українських партнерів щодо потенційних операцій та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Зазначається, що на конференції були присутні понад 350 представників промисловості та уряду з США, України та Європи з метою посилення виробництва зброї для підтримки України у протистоянні проти російської агресії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.