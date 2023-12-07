На Закарпатті працівники ТЦК провели рейди по спортзалах, відео

Працівники ТЦК відвідали спортивні заклади Мукачева та Хусти та видали повістки чоловікам.

Фото ілюстративне

Увечері 6 грудня співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейди у тренажерних залах Мукачева та Хуста, що на Закарпатті, вручаючи чоловікам повістки.

Чоловікам у спортивних залах вручили повістки.

«Рейд ТЦК відбувся в Мукачеві та Хусті. Згідно з повідомленнями громадян, співробітники ТЦК відвідали тренажерні зали, де видали повістки особам чоловічої статі», – розповів журналіст Віталій Глагола та опублікував відео.

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