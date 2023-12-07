На Закарпатье работники ТЦК провели рейды по спортзалам, видео

Работники ТЦК посетили спортивные заведения Мукачево и Хусты и выдали повестки мужчинам.

Фото иллюстративное

Вечером 6 декабря сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейды в тренажерных залах Мукачево и Хуста, что на Закарпатье, вручая мужчинам повестки.

Мужчинам в спортивных залах вручили повестки.

"Рейд ТЦК состоялся в Мукачево и Хусте. Согласно сообщениям граждан, сотрудники ТЦК посетили тренажерные залы, где выдали повестки лицам мужского пола", - рассказал журналист Виталий Глагола и опубликовал видео.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.