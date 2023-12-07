Байден обвинил республиканцев в «шантаже» во время голосования Сената по помощи Украине

«Это политический шантаж, откровенный и простой», – сказал Байден о голосовании Сената за предоставление помощи Украине.

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Президент США Джо Байден обвинил представителей Республиканской партии в провале на голосовании в Сенате за предоставление помощи Украине. В своем сообщении в Twitter он отметил, что республиканцы пытаются заставить продвинуть свою отмежеванную от украинских интересов пограничную политику, угрожая отказать в поддержке Украины.

Законопроект о выделении пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Для вынесения законопроекта на голосование он должен был набрать хотя бы 60 голосов из 100, однако получил 49.

«Это политический шантаж, откровенный и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны, чтобы балансировать на грани войны», - отметил президент США.

Байден предупредил, что такой шантаж может вести к опасным последствиям, которые могут угрожать не только международной безопасности, но и сбить баланс в отношениях между странами, что может привести к непредсказуемым последствиям.

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