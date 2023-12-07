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  1. Общество

SUD.ua поздравляет с Ханукой

09:06, 7 декабря 2023
Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет своих читателей с Ханукой.
SUD.ua поздравляет с Ханукой
Источник фото: Корреспондент.net
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В этом году празднование Хануки, которую традиционно отмечают в течение восьми дней, начнется 7 декабря и продлится до 15 декабря.

Хануку называют «Праздником восьми свечей» или «Праздником огней». Поэтому в эти дни принято зажигать особый подсвечник - ханукию, в котором 9 свечей: 8 свечей символизируют дни чуда, а от девятой свечи зажигают остальные (в первый день - одну, во второй - две и т. д.).

«Судебно-юридическая газета» поздравляет с праздником Хануки! Пусть огоньки свечей осветят ваш путь счастьем и радостью. Пусть этот праздник приносит в ваш дом тепло, мир и благополучие. Пусть каждый день этого праздничного периода будет наполнен взаимопониманием и радостными моментами вместе с вашими близкими. Желаем радостных праздничных дней и богатой Хануки!

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