Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые правила исчисления сроков досудебного расследования - стала известна финальная версия Комитета об отмене правок Лозового

Изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу Закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

Кабмин отменил Положение о Единой базе данных электронных адресов госорганов

Положение о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий теряет силу, - Правительство.

Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения

Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.

Кабмин одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, - общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов

Деятельность общественных активистов будет называться адвокацией, а не лоббированием.

Конкурсы в суды первой инстанции продолжатся, но по новым правилам, - Комитет частично поддержал предложения Посольств США и ЕС

Повторное квалифоценивание судей Комитет не поддержал, но для конкурсантов в суды новости не столь положительны.

  1. В Украине

Где можно узнать реквизиты единого счета для уплаты налогов

10:54, 7 декабря 2023
Налоговики объясняют, что информация о реквизитах единого счета доступна плательщику в электронном кабинете в день его включения в реестр плательщиков, использующих единый счет.
Где можно узнать реквизиты единого счета для уплаты налогов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Налоговая служба в Запорожской области напоминает, где можно узнать реквизиты единого счета для уплаты налогов.

Так, порядок функционирования единого счета и выполнения норм ст. 35-1 НКУ центральными органами исполнительной власти утверждены постановлением КМУ №321.

Абзацем вторым п. 5 Порядка №321 определено, что информация о реквизитах единого счета, в частности, доступна плательщику в электронном кабинете в день его включения в реестр плательщиков, использующих единый счет.

При включении плательщика в реестр плательщиков, использующих единый счет, на основании представленного Уведомления об использовании/отказе от использования единого счета такой плательщик сразу получает сообщение (квитанция №2) о его включении в такой реестр с указанием реквизитов единого счета.

В соответствии с пп. 4 п. 16 Порядка №321 ГНС генерирует по плательщикам, включенным в реестр плательщиков, использующих единый счет, реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей с единого счета не позднее 16 часов. 30 мин. ежедневно, кроме выходных, праздничных и нерабочих дней, путем сравнения онлайн-информации, офлайн-информации с контрольными ренкингами по показателям, подлежащим перечислению на бюджетные счета для зачисления поступлений и/или на небюджетные счета органов ГНС, открытые в Казначействе для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Для перечисления сумм денежных обязательств и/или налогового долга (задолженности) по налогам и сборам, единому взносу и другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на ГНС, на бюджетные счета для зачисления поступлений и/или на небюджетные счета ГНС и его территориальных органов, открытые в Казначействе для зачисления единого взноса, ГНС до 16 час. 30 мин. каждый день, кроме выходных, праздничных и нерабочих дней, направляет Казначейству реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей с единого счета.

Пунктом 17 Порядка №321 предусмотрено, что реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей с единого счета является основанием для перечисления Казначейством платежей указанным в нем получателям.

После подтверждения Казначейством факта выполнения записей реестра платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей с единого счета в порядке, определенном п. 24, 26 – 28 Порядка №321, данные такого реестра становятся доступными для просмотра плательщиком через электронный кабинет порядке, предусмотренном ст. 42-1 НКУ и является основанием для отражения органами ГНС в интегрированной карточке плательщика сумм поступлений на бюджетные счета для зачисления поступлений и/или на небюджетные счета органов ГНС, открытые в Казначействе для зачисления единого взноса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду