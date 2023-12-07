На Днепропетровщине будут судить мошенника, который продал несуществующих товаров на миллион

Покупатели осуществляли полную оплату за товар на банковские карты мошенника, однако не получали его.

Будут судить жителя города Верховцево на Днепропетровщине, который обманул 60 человек из разных областей Украины почти на миллион гривен. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Отмечается, что мужчина размещал на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже несуществующей одежды.

Покупатели производили полную оплату за товар, однако не получали его.

Таким образом аферист обманул 60 человек из разных областей. Сумма ущерба составляет около миллиона гривен.

Во время обыска у него изъяли банковские карты, телефоны, сим-карты и денежные средства.

Разоблачили мошенника в августе 2023 года. В настоящее время судом наложен арест на его недвижимое имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.