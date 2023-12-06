Обсудили экономическое восстановление и усиление ПВО: Андрей Ермак встретился со спецпредставительницей США Пенни Прицкер

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что украинско-американская конференция оборонных индустрий откроет путь в новый украинский оборонно-промышленный комплекс.

Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в США провел встречу со специальной представительницей по вопросам экономического обновления Украины Пенни Прицкер. Об этом сообщает Офис Президента.

Отмечается, что участие во встрече также приняли заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, советница руководителя Офиса Президента Дария Заровна.

Руководитель ОП отметил, что в Украине рассматривают украино-американскую конференцию оборонных индустрий как начало перспективного и плодотворного сотрудничества между ОПК двух стран.

«Это откроет путь к новому, возрожденному украинскому оборонно-промышленному комплексу, способному удовлетворить наши потребности в военной технике и оружии для победы в войне с россией», – сказал Ермак.

Стороны отметили высокий уровень участия американских и международных оборонных компаний в этой конференции.

Ермак подчеркнул, что государство готово оказать всю необходимую поддержку для работы американских оборонных компаний в нашей стране, создать условия для того, чтобы они начали копродукцию в Украине и с отечественными производителями.

В ходе встречи была отмечена важность страхования рисков инвестиционных проектов в нашей стране.

Кроме того, обсуждалась необходимость усиления системы противовоздушной обороны и видения экономического восстановления Украины.

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