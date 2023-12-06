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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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Обговорили економічне відновлення та посилення ППО: Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставницею США Пенні Пріцкер

22:10, 6 грудня 2023
Керівник Офісу Президента наголосив, що українсько-американська конференція оборонних індустрій відкриє шлях до нового українського оборонно-промислового комплексу.
Обговорили економічне відновлення та посилення ППО: Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставницею США Пенні Пріцкер
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у США провів зустріч зі спеціальною представницею з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Про це повідомляє Офіс Президента.

Зазначається, що участь у зустрічі також узяли: заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Керівник ОП зауважив, що в Україні розглядають українсько-американську конференцію оборонних індустрій як початок перспективної та плідної співпраці між ОПК двох країн.

«Це відкриє шлях до нового, відродженого українського оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наші потреби у військовій техніці та зброї для перемоги у війні з росією», – сказав Єрмак. 

Сторони відзначили високий рівень участі американських та міжнародних оборонних компаній у цій конференції.

Єрмак наголосив, що держава готова надати всю необхідну підтримку для роботи американських оборонних компаній у нашій країні, створити умови для того, щоб вони почали копродукцію в Україні та з вітчизняними виробниками.

Під час зустрічі було відзначено важливість страхування ризиків інвестиційних проєктів у нашій країні.

Крім того, обговорювалася необхідність посилення системи протиповітряної оборони України та бачення економічного відновлення України.

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