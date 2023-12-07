На Дніпропетровщині судитимуть шахрая, який продав неіснуючих товарів на мільйон

Покупці здійснювали повну оплату за товар на банківські картки шахрая, однак не отримували його.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Судитимуть мешканця міста Верхівцеве на Дніпропетровщині, який ошукав 60 людей з різних областей України на майже мільйон гривень. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік розміщував на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж неіснуючого одягу.

Покупці робили повну оплату за товар, однак не отримували його.

У такий спосіб аферист ошукав 60 людей з різних областей. Сума збитків становить майже мільйон гривень.

Під час обшуку у нього вилучили банківські карти, телефони, сім-картки та грошові кошти.

Викрили шахрая у серпні 2023 року. Наразі судом накладено арешт на його нерухоме майно.

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