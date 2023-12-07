SUD.ua вітає з Ханукою

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає своїх читачів з Ханукою.

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Цього року святкування Хануки, яку традиційно відзначають упродовж восьми днів, розпочнеться 7 грудня і триватиме до 15 грудня.

Хануку називають «Святом восьми свічок» або «Святом вогнів». Тож у ці дні прийнято запалювати особливий свічник – ханукію, в якому 9 свічок: 8 свічок символізують дні дива, а від дев'ятої свічки запалюють решту (у перший день - одну, у другій - дві і т. д.).

«Судово-юридична газета» щиро вітає зі святом Хануки! Хай вогники свічок освітять ваш шлях щастям і радістю. Хай це свято приносить у ваш дім тепло, мир і благополуччя. Хай кожен день цього святкового періоду буде наповнений взаєморозумінням та радісними моментами разом з вашими близькими. Бажаємо радісних святкових днів та багатої Хануки!

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