Байден звинуватив республіканців у «шантажі» під час голосування Сенату щодо допомоги Україні

«Це політичний шантаж, відвертий і простий», – сказав Байден про голосування Сенату за надання допомоги Україні.

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Президент США Джо Байден звинуватив представників Республіканської партії у провалі на голосування у Сенаті за надання допомоги Україні. У своєму повідомленні в Twitter він відзначив, що республіканці намагаються змусити просунути свою відмежовану від українських інтересів прикордонну політику, погрожуючи відмовити в підтримці України.

Законопроєкт про виділення пакета фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Для винесення законопроекту на голосування він мав набрати хоча б 60 голосів зі 100, проте отримав 49.

«Це політичний шантаж, відвертий і простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні, щоб балансувати на грані війни», – зазначив президент США.

Байден попередив, що такий шантаж може вести до небезпечних наслідків, які можуть загрожувати не лише міжнародній безпеці, але й збити баланс у відносинах між країнами, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

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