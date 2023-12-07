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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. У світі

Байден звинуватив республіканців у «шантажі» під час голосування Сенату щодо допомоги Україні

08:48, 7 грудня 2023
«Це політичний шантаж, відвертий і простий», – сказав Байден про голосування Сенату за надання допомоги Україні.
Байден звинуватив республіканців у «шантажі» під час голосування Сенату щодо допомоги Україні
Джерело фото: Главком
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Президент США Джо Байден звинуватив представників Республіканської партії у провалі на голосування у Сенаті за надання допомоги Україні. У своєму повідомленні в Twitter він відзначив, що республіканці намагаються змусити просунути свою відмежовану від українських інтересів прикордонну політику, погрожуючи відмовити в підтримці України.

Законопроєкт про виділення пакета фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Для винесення законопроекту на голосування він мав набрати хоча б 60 голосів зі 100, проте отримав 49.

«Це політичний шантаж, відвертий і простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні, щоб балансувати на грані війни», – зазначив президент США.

Байден попередив, що такий шантаж може вести до небезпечних наслідків, які можуть загрожувати не лише міжнародній безпеці, але й збити баланс у відносинах між країнами, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

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