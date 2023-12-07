США планируют совместно с Украиной производить средства ПВО

США передали Украине технические данные для начала местного производства систем FrankenSAM.

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Белый дом объявил об укреплении сотрудничества между оборонно-промышленными базами Соединенных Штатов Америки и Украины после проведения первого дня Конференции по вопросам оборонно-промышленной базы Украины. Согласно заявлению Белого дома, речь идет об удовлетворении насущных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины в сфере систем противовоздушной обороны, ремонта и технического обслуживания, а также производства критически важных боеприпасов.

Министерство обороны США и отраслевые партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM, направленных на включение устаревших систем ПВО Украины путем интеграции определенных западных боеприпасов.

"Параллельное производство этих систем в Украине и США будет способствовать более быстрому развертыванию и позволит Украине активнее содействовать в поддержке своих систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, администрация Белого дома объявила о создании межведомственной группы, которая будет включать представителей Госдепартамента, Пентагона и Министерства торговли США. Эта группа будет поддерживать украинских партнеров относительно потенциальных операций и экспортных требований для оборонной промышленности Украины.

Отмечается, что на конференции присутствовали более 350 представителей промышленности и правительства из США, Украины и Европы с целью усиления производства оружия для поддержки Украины в противостоянии против российской агрессии.

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