Единый реестр юридических лиц может работать нестабильно: когда и почему

Состоятся плановые технические работы.

Источник фото: kib.dp.ua

В ночь с 7 декабря на 8 декабря 2023 года, ГП «НАИС» планирует провести плановые технические работы. С 00:00 до 02:00 8 декабря 2023 года, планируется выполнение обновления программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), - сообщило ГП «Национальные информационные системы».

В связи с этим, в течение указанного периода возможна нестабильная работа Единого и Государственного реестров. Создание и обеспечение функционирования этих реестров находится в компетенции Министерства юстиции Украины.

Представители ГП «НАИС» приносят извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть в результате проведения технических работ, и выражают благодарность за понимание пользователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.