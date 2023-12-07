В россии восьмиклассница в школе устроила стрельбу и покончила с собой: видео

Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии Брянска, в результате двое погибших, четверо раненых.

Фото иллюстративное

В российском Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в одной из местных школ. По данным российских Телеграм-каналов, девушка применила огнестрельное оружие, в результате чего два человека погибли, а четверо ребят получили ранения, после чего сама школьница совершила самоубийство.

"Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз", - говорится в публикации.

Отмечается, что девочка является ученицей восьмого класса гимназии № 5.

Сейчас на месте происшествия действуют полицейские и оперативные службы, здание оцеплено. Обстоятельства инцидента выясняются.

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