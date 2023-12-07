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Начало новой эры ИИ в Google: появилась нейросеть Gemini, умнее ChatGPT-4

09:57, 7 декабря 2023
Gemini бесплатно работает с текстом, видео, аудио и изображениями.
Начало новой эры ИИ в Google: появилась нейросеть Gemini, умнее ChatGPT-4
Источник фото: Google
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Появилась новая нейросеть от Google, которая получила похвальное название "убийца GPT-4". По словам генерального директора компании Сундара Пичаи это начало новой эры искусственного интеллекта в Google, известной как эра Gemini. Нейросеть будет постепенно встраиваться во все продукты Google, от чатбота Bard до поисковой системы и браузера Chrome, - сообщает Financial Times.

"Одна из самых сильных сторон этого момента заключается в том, что вы можете работать над одной базовой технологией, делать ее лучше, и это немедленно распространяется на все наши продукты", - отметил Пичаи.

Gemini имеет три версии:

  • Gemini Nano для самостоятельной работы на устройствах Android;
  • Gemini Pro, которая станет основой многих сервисов Google AI и уже сейчас является основой чат-бота Bard;
  • Gemini Ultra - самая мощная LLM Google, главным образом направленная на центры обработки данных и корпоративные приложения.

Google внедряет Gemini поэтапно: Bard сейчас работает на базе Gemini Pro, а владельцы Pixel 8 Pro получат несколько новых функций благодаря Gemini Nano. Сообщается, что Gemini Ultra появится только в следующем году.

Новая нейросеть от Google работает с текстом, видео, аудио и изображениями, и, самое главное, она бесплатная - пока. Стоит отметить, что ее обучали не только статьями, но и видео с YouTube. По всем показателям она превосходит ChatGPT-4 и все плагины, которые продает OpenAI, причем ИИ от гугла доступно бесплатно.

Ожидается, что релиз Gemini состоится 13 декабря.

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