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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. У світі

Британія звинуватила російських хакерів у втручанні в політику та демократичні процеси

21:35, 7 грудня 2023
Велика Британія викрила спробу російського кібервтручання в політику та демократичні процеси країни.
Британія звинуватила російських хакерів у втручанні в політику та демократичні процеси
Джерело фото: Reuters
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В уряді Великої Британії повідомили про втручання російських хакерів, що працюють на фсб, у політичні процеси Сполученого Королівства. Згідно з пресрелізом, оприлюдненим на веб-порталі британського уряду, хакери здійснювали перехоплення листів та приватних розмов високопосадовців з 2015 року.

Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті розповів у Палаті громад, що до двох осіб з групи хакерів «Star Blizzard» були застосовані санкції, один з них є чинним офіцером фсб. Припускається, що ця група підконтрольна підрозділу «Центр 18» фсб рф.

Група хакерів звинувачується у проведенні численних цілеспрямованих хакерських атак на політиків, державних службовців, аналітичні центри, журналістів, науковців та інших учасників громадського життя. Хакери здійснювали атаки, перехоплюючи приватні електронні листи після проведення детальних досліджень і створення фальшивих акаунтів, що видали себе за контакти потерпілих.

Представники західних країн вважають, що хакери спеціалізуються на втручанні у систему даних, а інші особи поширюють зламану інформацію через різноманітні канали.

Очікується, що Сполучені Штати також оголосять про заходи стосовно цієї групи. Посадовці заходів вважають, що росія спрямовує свої зусилля на підрив демократичних процесів у Великій Британії, використовуючи отриману хакерами інформацію.

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