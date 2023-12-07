Заставу можна буде вносити на спеціальний рахунок Верховного Суду, - Кабмін схвалив зміни

Уряд доповнив Верховним Судом перелік суб’єктів, яким можна вносити кошти на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу.

Під час засідання Кабміну 7 грудня внесені зміни до Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу. А саме, як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, Порядок доповнено положеннями про новий субʼєкт – Верховний Суд.

Нагадаємо, що за чинним Порядком, який затверджено постановою Уряду від 11 січня 2012 року №15, застава вноситься в національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок територіального управління ДСА, яке здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий у Казначействі в установленому законодавством порядку.

Отже, судячи з повідомлення Мельничука, тепер можна буде вносити заставу на рахунок Верховного Суду.

Також передбачено перевірку підтвердження внесення застави на спеціальний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду шляхом електронної інформаційної взаємодії між Казначейством, Державною судовою адміністрацією та Мінʼюстом за погодженням з Вищим антикорупційним судом, Верховним Судом.

Нагадаємо, що під час засідання 7 грудня Кабмін також схвалив законопроект про доброчесне лобіювання, але громадські активісти не будуть підпадати під визначення лобістів.

Автор: Наталя Мамченко

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