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У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. В Україні

Зеленський увів у дію санкції проти понад 360 російських громадян та компаній

15:26, 7 грудня 2023
Президент увів у дію рішення РНБО щодо застосування економічних санкцій проти низки росіян та російських компаній.
Зеленський увів у дію санкції проти понад 360 російських громадян та компаній
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У четвер, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо нових санкцій проти російських громадян та компаній. Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

У списку — понад 180 фізичних та стільки ж юридичних осіб.

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 7 грудня 2023 року

Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

  1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
  2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;

2) юридичних осіб згідно з додатком 2.

  1. У зв'язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення:

позицію 381 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони виключити;

позицію 646 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022, виключити.

  1. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення.
  2. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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