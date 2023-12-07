Зеленський увів у дію санкції проти понад 360 російських громадян та компаній

Президент увів у дію рішення РНБО щодо застосування економічних санкцій проти низки росіян та російських компаній.

У четвер, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо нових санкцій проти російських громадян та компаній. Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

У списку — понад 180 фізичних та стільки ж юридичних осіб.

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 7 грудня 2023 року

Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;

2) юридичних осіб згідно з додатком 2.

У зв'язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення:

позицію 381 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони виключити;

позицію 646 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022, виключити.

Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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