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В Житомирской области пьяный бизнесмен сел за руль, сбил подростка и покинул место ДТП

08:14, 8 декабря 2023
От сильного удара 16-летнего парня отбросило на обочину.
В Житомирской области пьяный бизнесмен сел за руль, сбил подростка и покинул место ДТП
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В Житомирской области будут судить 41-летнего частного предпринимателя, который пьяный устроил ДТП с пострадавшим и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Отмечается, что в августе 2023 года около полуночи частный предприниматель возвращался от гостей домой за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Во время движения он превысил разрешенную скорость и не справился с управлением. В результате наехал на бордюр «островка безопасности» и сбил пешехода, которым оказался 16-летний парень. От сильного удара его отбросило на обочину. Пешеход получил тяжелые травмы.

Виновник ДТП оставил несовершеннолетнего без помощи и пытался даже скрыть авто в производственных гаражах.

Правоохранители провели обыск в доме предпринимателя, в ходе которого было изъято более 60 единиц боеприпасов к стрелковому огнестрельному оружию, которые он хранил без предусмотренного законом разрешения.

Сейчас он находится под залогом.

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