Україна вперше увійшла до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У липні 2022 року Україна представила свою кандидатуру на вибори до складу Комітету на період 2023-2027 років.

Джерело фото: ілюстрація REUTERS

Україну вперше обрали до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, це сталось на 24-й сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі.

Обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції, зокрема, приймати рішення щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою, пояснили у МКІП.

Україна ратифікувала Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у 1988 році.

У липні 2022 року Україна представила свою кандидатуру на вибори до складу Комітету на період 2023-2027 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.