У Києві стягнуть найбільший штраф за порушення антитютюнового законодавства

Мова йде про 543 000 грн.

Зображення: freepik.com

Державна виконавча служба в Києві найближчим тижнем на користь держави стягне найбільший штраф за порушення антитютюнового законодавства. Мова йде про 543 000 грн.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в місті Києві.

Так, там зазначили, що за останній тиждень на користь держави було сплачено 667 000 грн за порушення антитютюнового законодавства.

Також на цьому тижні ДВС стягнула ще 30 000 грн з іншого субʼєкта господарювання. Додатково, у добровільному порядку було сплачено 60 000 грн та 34 000 грн, зазначили у Держпродспоживслужбі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.