Володимир Зеленський ввів до складу Ставки очільника Мінцифри Михайла Федорова

Водночас Указом Президент вивів зі складу ексголову Держспецзв’язку.

Джерело фото: пресслужба Міністерства цифрової трансформації України

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача.

Так, Президент постановив увести до персонального складу Ставки Віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Водночас Указом Володимир Зеленський вивів зі складу ексголову Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №771/2023

Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:

На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (зі змінами, внесеними Указами від 16 серпня 2022 року № 581/2022, від 17 листопада 2022 року № 790/2022, від 19 грудня 2022 року № 868/2022, від 14 лютого 2023 року № 77/2023, від 6 березня 2023 року № 129/2023, від 10 квітня 2023 року № 205/2023, від 25 липня 2023 року № 444/2023, від 8 вересня 2023 року № 572/2023, від 19 жовтня 2023 року № 699/2023 та від 7 листопада 2023 року № 736/2023):

увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача ФЕДОРОВА Михайла Альбертовича – Віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України;

вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Ю.Щиголя.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 листопада 2023 року

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