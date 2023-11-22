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Євродепутати висунули пропозиції щодо змін в ЄС

20:20, 22 листопада 2023
Європарламент підтримав зміну договорів ЄС, зокрема реформу ухвалення рішень.
Євродепутати висунули пропозиції щодо змін в ЄС
Джерело фото: Unsplash
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Європейський парламент у середу, 22 листопада, схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу, а також пропозиції для втілення цієї мети.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту та зазначили, що зміни спрямовані на те, щоб дати громадянам більше голосу та створити більш ефективний Європейський Союз.

Парламент очікує, що Європейська Рада скличе Конвент для перегляду Договорів у грудні.

Доповідь була схвалена 305 голосами «за», 276 проголосували «проти» та 29 утрималися.

Відповідну резолюцію було прийнято 291 голосом «за», 274 «проти» та 44 утрималися.

«Доповідь і резолюція містять реформи, напрацьовані в межах Конференції про майбутнє Європи, яка відбулась у Берліні на початку листопада. Серед ключових положень – розширення кола рішень, що ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів, а не одностайно.

Також пропонується перегляд правил формування складу Єврокомісії, яка отримає назву "Європейська виконавча влада" – зміна процедури обрання президента й обмеження кількості комісарів до 15.

Крім того, пропонується посилити прозорість у роботі Європейської ради, надати громадянам ЄС більше впливу на ухвалення рішень і розширити повноваження ЄС у низці сфер, наприклад охорони довкілля», - пише «Європейська правда».

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