Мобілізовані викладачі більше не зможуть претендувати на збереження середнього заробітку, – парламент ухвалив закон

22 листопада Верховна Рада ухвалила закон авторства Галини Третьякової, який скасовує норму закону про освіту стосовно збереження середнього заробітку за педагогічним чи науково-педагогічним працівником.

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Як відомо, 1 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон авторства голови «соціального» Комітету Ради Галини Третьякової №2352-IX «щодо оптимізації трудових відносин», яким скасувала збереження середнього заробітку за мобілізованими працівниками (законопроект 7251). Депутати тоді пояснили це тим, що «неможливо зберігати середню зарплату в умовах, коли велика частина персонального складу підприємства мобілізована».

Разом з тим, у ч. 2 статті 57 Закону України «Про освіту» збереглася норма про те, що такий середній заробіток залишиться у мобілізованих вчителів.

Так, відповідно до неї у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період за педагогічним чи науково-педагогічним працівником зберігається попередній середній заробіток.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду 16 жовтня 2023 року навіть розглянув відповідну справу №718/209/23 за позовом педагогічного працівника, якого мобілізували, і який відстоював своє право на збереження середнього заробітку.

Зокрема, Верховний Суд зазначив, що згаданим вище законом №2352-IX не внесені зміни до інших законів, які передбачають гарантії для громадян України, призваних на військову службу за призовом під час мобілізаціїі, встановлені нормами інших законів (зокрема, для педагогічних чи науково-педагогічних працівників). Тобто, для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, збережено таку гарантію, як попередній середній заробіток.

Крім того, спеціальна норма Закону «Про освіту» має перевагу над загальною нормою частини третьої статті 199 КЗпП. І прийнята пізніше в часі загальна норма КЗпП не скасовує спеціальної норми. Тому за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток.

Однак народні депутати вирішили «поправити» це упущення.

Так, 22 листопада Верховна Рада ухвалила як закон законопроект авторства, знов-таки, Галини Третьякової 8313 «щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань».

Відповідно до нього у частині 2 статті 57 Закону «Про освіту» слова «чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період» виключаються.

Отже, після вступу в силу цих змін за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, середній заробіток зберігатися не буде.

Аналогічно виключена норма про збереження середнього заробітку у частині 3 статті 63 Закону «Про фахову передвищу освіту».

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що законопроект 8313 передбачає два місяці відпустки демобілізованим без збереження заробітної плати, у разі повернення до попереднього місця роботи, право на грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, у разі призову на військову службу.

Автор: Наталя Мамченко

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