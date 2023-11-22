Повітряні Сили поки не отримали вказівок щодо того, як сповіщати населення у разі злету МіГ-31 – Юрій Ігнат

Повітряні Сили ЗСУ будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ.

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Повітряні Сили ЗСУ поки що на даний момент не отримали вказівок щодо того, як буде здійснюватися оповіщення населення у разі злету МіГ-31. Про це наголосив полковник, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат Юрій в ефірі «Українське Радіо».

За словами Юрія Ігната незмінним залишиться те, що Повітряні Сили ЗСУ в будь-якому разі будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ.

«Для нас, в принципі, не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту – це буде ухвалено на вищому рівні», - сказав він. – «Інколи інформація є, що МіГ злетів з ракетою, інколи – що без ракети, а іноді такої інформації немає».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоб вильоти носіїв «Кинджалів» «не паралізували країну на години».

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