Громаді Києва повернули землі заказника «Жуків острів», які передали під забудову

Громаді повернули 1,5 га землі заказника, переданих під забудову нерезидентами.

Джерело фото: uncg.org.ua

Господарський суд міста Києва повідомив, що задовольнив позов заступника Генпрокурора в інтересах держави в особі Київської міської ради про витребування з незаконного володіння земельних ділянок загальною площею 1,5 га вартістю за нормативно-грошовою оцінкою більш ніж 18 млн грн, розташованих на вул. Лісничій у Голосіївському районі міста Києва.

Суд передав землі у власність територіальної громади в особі Київської міської ради.

Судом встановлено, що законним власником спірних земельних ділянок є територіальна громада м. Києва, проте, рішенням Київської міської ради, яке в подальшому було скасовано, майно було передано третім особам, внаслідок чого неодноразово відчужувалося різним суб’єктам, останнім з яких є відповідач.

Серед законних видів використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, передбачених статтею 9 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», відсутня допустимість передачі такого роду об’єктів приватним особам для здійснення забудови.

За висновками суду, розташування спірних земельних ділянок у межах земель ландшафтного заказника місцевого значення «Жуків Острів», які перебувають під особливою державною охороною, виключає можливість передачі цих об’єктів у приватну власність, зокрема юридичним особам, що не є резидентами України, для здійснення забудови.

Рішення Господарського суду міста Києва від 27.09.2023 у справі № 910/2961/19.

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