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  1. В Украине

Обществу Киева вернули земли заказника «Жуков остров», которые передали под застройку

19:21, 22 ноября 2023
Обществу вернули 1,5 га земли заказника, переданных под застройку нерезидентами.
Обществу Киева вернули земли заказника «Жуков остров», которые передали под застройку
Источник фото: uncg.org.ua
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Хозяйственный суд города Киева сообщил, что удовлетворил иск заместителя Генпрокурора в интересах государства в лице Киевского городского совета о истребовании с незаконного владения земельных участков общей площадью 1,5 га стоимостью по нормативно-денежной оценке более 18 млн грн, расположенных на ул. Лесничей в Голосеевском районе Киева.

Суд передал земли в собственность территориального общества в лице Киевского городского совета.

Судом установлено, что законным владельцем спорных земельных участков является территориальная община г. Киева, однако решением Киевского городского совета, которое в дальнейшем было отменено, имущество было передано третьим лицам, в результате чего неоднократно отчуждалось разным субъектам, последним из которых является ответчик.

Среди законных видов использования территорий и объектов природно-заповедного фонда, предусмотренных статьей 9 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины», отсутствует допустимость передачи такого рода объектов частным лицам для осуществления застройки.

По заключению суда, расположение спорных земельных участков в пределах земель ландшафтного заказника местного значения «Жуков Остров», которые находятся под особой государственной охраной, исключает возможность передачи этих объектов в частную собственность, в частности, юридическим лицам, не являющимся резидентами Украины, для осуществления застройки.

Решение Хозяйственного суда города Киева от 27.09.2023 по делу № 910/2961/19.

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