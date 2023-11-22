Воздушные Силы пока не получили указаний о том, как извещать население в случае взлета МиГ-31 – Юрий Игнат

Воздушные Силы ВСУ будут продолжать объявлять опасность и относительно ударных БПЛА, и относительно ракетной атаки, и относительно тактической авиации или РСЗО.

Источник фото: Суспильне

Воздушные Силы ВСУ пока что на данный момент не получили указаний по поводу того, как как будет осуществляться оповещение населения в случае взлета МиГ-31. Об этом отметил полковник, начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ Игнат Юрий в ефире «Украинское Радио».

По словам Юрия Игната, неизменным останется то, что Воздушные Силы ВСУ в любом случае будут продолжать объявлять опасность и относительно ударных БПЛА, и относительно ракетной атаки, и относительно тактической авиации или РСЗО.

«Для нас, в принципе, не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно скорее на официальном телеграмм-канале. Относительно того, какой уровень угрозы будет, другими словами в какой цвет рисовать карту – это будет принято на высшем уровне», - - сказал он. – Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда – что без ракеты, а иногда такой информации нет».

Напомним, что Владимир Зеленский поручил найти решение, чтобы вылеты носителей «Кинжалов» «не парализовали страну на часы».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.