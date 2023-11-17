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Зеленский поручил найти решение, чтобы вылеты носителей «Кинжалов» «не парализовали страну на часы»

16:01, 17 ноября 2023
Владимир Зеленский на Ставке поручил Минобороны, Генштабу и Кабмину предложить решение о том, чтобы вылеты российских МИГов не парализовали страну.
Зеленский поручил найти решение, чтобы вылеты носителей «Кинжалов» «не парализовали страну на часы»
Фото: president.gov.ua
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В пятницу, 17 ноября, прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что поручил Минобороны, Генштабу и Кабмину разработать решение, чтобы вылеты российских самолетов, несущих аэробалистические ракеты «Кинжал», «не парализовали страну на часы».

По его словам, участники ставки также заслушали доклад министра обороны Умерова о потребностях ВСУ в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах – во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины.

«Реализация текущих контрактов. Контракт на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи.

Доклад министра стратегпрома Камышина о наращивании объемов производства на предприятиях отечественного ОПК. А также текущее состояние и перспективы нашей многолетней ракетной программы, принятой еще в 2021 году.

Ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева и Содоля.

Отдельно поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей «кинджалов» не парализовали страну на часы», - сообщил Зеленский.

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