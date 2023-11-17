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Просмотр видео или страниц в соцсетях за деньги: на легких деньгах женщина потеряла 69 тысяч гривен

22:00, 17 ноября 2023
Полиция предупреждает, что мошенники используют схему инвестиций под предлогом увеличения дохода.
Просмотр видео или страниц в соцсетях за деньги: на легких деньгах женщина потеряла 69 тысяч гривен
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Полиция предупреждает о новой схеме, связанной с мошенничеством в интернете, где злоумышленники используют иллюзию легкого онлайн-заработка для обмана доверчивых людей. По данным Полиции Хмельницкой области, преступники предлагают выполнять простые задачи, такие как просмотр видео или страниц в соцсетях, с целью легкой получения денег.

Однако истинные намерения мошенников становятся понятными позже, когда они пытаются привлечь своих жертв к инвестиционным схемам под предлогом увеличения дохода. Потерпевшие, соблазнившись на возможность получить выгоду, нередко сталкиваются с требованием вкладывать больше средств, а результатом является потеря своих финансовых сбережений.

К сожалению, 31-летняя жительница Виньковеччини уже потеряла 69 тысяч гривен через эту схему. Она присоединилась к группе в мессенджере, где обещали легкий заработок за выполнение задач. На первый взгляд выглядело, что она зарабатывает, но на самом деле она только вкладывала деньги в задачи, которые оказались мошенническим основанием.

Полиция открыла уголовное производство по этому поводу и призывает граждан быть осторожными при получении предложений легкого заработка в интернете. По их словам, мошенники могут выслать средства за первые задания, но это может быть лишь стратегия, которой преступники пытаются получить доверие для будущих обманов.

Источник фото: Полиция Хмельницкой области

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