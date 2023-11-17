Надвигается значительный снег: на дорогах западных областей возможны осложнения

По информации метеорологов, в западных областях в субботу ожидается сильный снег, а на дорогах гололедица.

Изображение: freepik.com

В субботу, 18 ноября, на дорогах западных областей могут быть усложнения движения. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По информации метеорологов, в западных областях в субботу ожидается значительный снег, а на дорогах гололедица.

Также по прогнозам синоптиков на Одещине ожидается значительный дождь.

Днем в субботу в южных, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и Крыму, а ночью в Одесской области – порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за ухудшения погодных условий синоптики прогнозируют усложнение движения на дорогах и улицах западных областей страны.

Водителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

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