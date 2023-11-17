Утрачена трудовая книжка, но есть нотариально заверенные копии ее страниц: назначат ли пенсию

В Пенсионном фонде объяснили важный вопрос о назначении пенсии при потере трудовой книжки.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, будет ли осуществлено назначение пенсии по копии нотариально заверенных страниц трудовой книжки, если оригинал документа был утрачен. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Нет, не будет.

Документы о стаже (в частности, трудовая книжка), возрасте и заработной плате для назначения пенсии представляются только в оригиналах (пункт 2.23. Постановления правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 «Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения ) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»)», - говорится в сообщении.

В ПФ добавили, что в случае отсутствия оригиналов документов следует обратиться в суд для подтверждения периодов стажа трудовой деятельности.

Ранее сообщалось, можно ли получать пенсию по доверенности.

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