Пенсия в Украине: можно ли получать выплаты по доверенности

В Пенсионном фонде объяснили вопрос выплаты пенсий по доверенности.

Фото: ukranews.com

В Пенсионном Фонде Украина разъяснили, может ли выплачиваться пенсия по доверенности.

Так, там ответили, что пенсия может так выплачиваться. Порядок оформления и сроки действия доверенности определяются законом.

«Выплата пенсии по доверенности осуществляется в течение всего периода действия доверенности при условии, что пенсионер возобновляет выплату пенсии по доверенности через каждый год действия такой доверенности, лично подав заявление о выплате пенсии в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины», - объяснили в ПФУ.

Порядок удостоверения доверенности определен Гражданским Кодексом Украины (статья 245).

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