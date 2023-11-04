В Киеве словесная перепалка между жителями отеля и неизвестным переросла в стрельбу: подробности

Полиция начала досудебное расследование по факту стрельбы в столичном Печерске.

Источник фото: полиция Киева

Сегодня, 4 ноября, в Печерском районе столицы на улице Эспланадной произошла стрельба, - сообщает полиция Киева.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа вместе с оперативниками и руководством Печерского управления полиции.

Оказалось, что между жильцами отеля и неизвестным лицом возник конфликт. Во время словесной перепалки нарушитель взял оружие и выстрелил в одного из мужчин, ранив его в ногу. Сразу после нападения злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. Правоохранители объявили специальную операцию для его розыска.

В течение часа правоохранители смогли задержать мужчину на улице Михаила Бойчука. Оказалось, что он является уроженцем Одесской области, 1990 года рождения.

Полиция начала досудебное расследование.

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