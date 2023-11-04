У Києві словесна перепалка між жителями готелю і невідомим переросла у стрілянину: подробиці

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом стрільби в столичному Печерську.

Джерело фото: поліція Києва

Сьогодні, 4 листопада, в Печерському районі столиці на вулиці Еспланадні відбулася стрілянина, – повідомляє поліція Києва.

На місце події вирушила слідчо-оперативна група разом з оперативниками та керівництвом Печерського управління поліції.

Виявилося, що між мешканцями готелю і невідомою особою конфлікт виник. Під час словесної перепалки порушник взяв зброю і вистрілив в одного з чоловіків, поранивши його в ногу. Негайно після нападу зловмисник втік з місця події на автомобілі. Правоохоронці оголосили спеціальну операцію для його розшуку.

Протягом години правоохоронці змогли затримати чоловіка на вулиці Михайла Бойчука. Виявилось, що він є уродженцем Одещини, 1990 року народження.

Поліція розпочала досудове розслідування.

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