У Vodafone повідомили про можливі перебої зі зв'язком та домашнім інтернетом після нічного обстрілу

Користувачі Vodafone можуть тимчасово стикатися з труднощами в роботі домашнього інтернету, поповненні рахунку та зверненні до контакт-центру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія «Vodafone Україна» (VFU), другий за величиною оператор мобільного зв’язку в Україні, попередила про можливі тимчасові труднощі з доступом до домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру після нічного ворожого обстрілу.

У компанії зазначили, що інженери працюють на місці від самої ночі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи сервісів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.