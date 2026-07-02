В Vodafone сообщили о возможных перебоях со связью и домашним интернетом после ночного обстрела

Пользователи Vodafone могут временно сталкиваться с трудностями при использовании домашнего интернета, пополнении счета и обращении в контакт-центр.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания «Vodafone Украина» (VFU), второй по величине оператор мобильной связи в Украине, предупредила о возможных временных трудностях с доступом к домашнему интернету, пополнением счета и работой контакт-центра после ночного вражеского обстрела.

В компании отметили, что инженеры работают на месте с самой ночи и делают все возможное для скорейшего восстановления работы сервисов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.