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  1. В Украине

Украина не просит поблажек на пути в ЕС — Владимир Зеленский

16:10, 4 ноября 2023
По словам Главы государства, рекомендации, необходимые для начала переговоров по членству, страна реализовала.
Украина не просит поблажек на пути в ЕС — Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не просит для себя поблажек на пути в Евросоюз и выполняет все рекомендации Еврокомиссии, которые были предоставлены государству. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Рекомендации, необходимые для начала переговоров о членстве, мы реализовали. Это касается и верховенства права, и защиты прав и свобод национальных сообществ, большей прозрачности в работе государственных институтов и усиления антикоррупционной инфраструктуры», - сказал он.

Среди законопроектов Зеленский выделил законопроект о лоббизме, который «добавит прозрачности политическим процессам и надежно защитит государство от деструктивного влияния олигархов и других лиц, которые пытаются обойти верховенство права».

По его словам, «очень важно, чтобы поддержка Европы и других наших партнеров оставалась устойчивой, оставалась надежной. Это касается и обороны, и финансовой поддержки. россия должна видеть, что мир не отступает, защищая свободу и международное право».

Зеленский заявил, что ожидает усиления санкционных действий, в частности «недопущения обхода существующих санкций, в частности используя европейские компании и территории государств-соседей россии».

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