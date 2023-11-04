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  1. В Україні

Україна не просить послаблень на шляху до ЄС — Володимир Зеленський

16:10, 4 листопада 2023
За словами Глави держави, рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, країна реалізувала.
Україна не просить послаблень на шляху до ЄС — Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не просить для себе послаблень на шляху до Євросоюзу і виконує всі рекомендації Єврокомісії, які надали державі. Про це він сказав на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі державних інституцій та посилення антикорупційної інфраструктури».

Серед законопроектів Зеленський виокремив законопроект про лобізм, який «додасть прозорості політичним процесам і надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, які намагаються обійти верховенство права».

За його словами, «дуже важливо, щоб підтримка Європи та інших наших партнерів залишалася стійкою, залишалася надійною. Це стосується і оборони, і фінансової підтримки. росія повинна бачити, що світ не відступає, захищаючи свободу і міжнародне право».

Зеленський заявив, що очікує посилення санкційних дій, зокрема «недопущення обходу наявних санкцій, зокрема використовуючи європейські компанії та території держав-сусідів росії».

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