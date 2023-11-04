Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд зробив висновок, чи можна вважати ділову репутацію керівництва банку небездоганною у разі наявності у ЄРДР інформації про кримінальне провадження

Колегія суддів Верховного Суду зазначила, що лише внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань щодо можливих дій керівників АТ КБ «ПриватБанк», в розумінні статті 62 Конституції України, не може розцінюватись як готовність таких осіб вчинити корупційне правопорушення.

Умови отримання держслужбовцем категорії «А» шести посадових окладів у разі припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно умов реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

Порушення провадження про банкрутство жодним чином не скасовує обов’язку з реєстрації податкових накладних, - Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію щодо відповідальності за порушення своєчасності реєстрації податкових накладних підприємством, стосовно якого розпочато провадження про визнання банкрутом і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Статус поліцейського сам по собі автоматично не забезпечує особі права на отримання додаткової винагороди, - Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок щодо умов отримання поліцейським додаткової винагороди під час дії воєнного стану в державі.

Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

Призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов`язані – від служби за призовом під час мобілізації, - Верховний Суд розглянув справу студента, який хотів виїхати за кордон.

  1. Суспільство
  2. / В Україні

У квартирі ніхто не проживає, а борги за світло ростуть: що робити

22:31, 4 листопада 2023
Борг за світло можуть нарахувати навіть, коли у квартирі ніхто не живе.
У квартирі ніхто не проживає, а борги за світло ростуть: що робити
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Клієнти, які не проживають у своїх квартирах або будинках, можуть стикатися із нарахуванням боргів за спожиту електроенергію, навіть коли в їхньому житлі ніхто не проживає. Енергетична компанія Yasno надає поради щодо уникнення цих боргів.

Часто буває так, що в квартирах чи будинках, де немає постійних мешканців, ніхто не передає показання лічильника. У цьому випадку оператор системи розподілу електроенергії обчислює споживану електроенергію на основі середньодобового споживання та передає ці обсяги постачальнику. Постачальник нараховує плату за електроенергію і виставляє рахунок, який власник житла може не сплачувати, вважаючи це помилкою.

Щоб уникнути нарахування боргів за електроенергію в такій ситуації, власникам житла рекомендується вживати наступні заходи:

  • Передавати орієнтовні показання лічильника щомісяця, навіть якщо ніхто не проживає у квартирі чи будинку. Наприклад, якщо в житлі залишився працюючий холодильник або інша техніка, власник може щомісяця додавати до останніх зафіксованих показань 2-5 кВт∙год і сплачувати за цей обсяг. При поверненні до України можна провести звірку показань лічильника або запросити контролера ОСР для підтвердження показань. Це допоможе уникнути надходження повідомлень про заборгованість.
  • Передавати одні й ті самі показання лічильника щомісяця, навіть якщо всі електроприлади вимкнені. У такому випадку власник може щомісяця передавати оператору системи ті ж самі показання лічильника, що і раніше.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду