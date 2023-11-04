У квартирі ніхто не проживає, а борги за світло ростуть: що робити

Борг за світло можуть нарахувати навіть, коли у квартирі ніхто не живе.

Клієнти, які не проживають у своїх квартирах або будинках, можуть стикатися із нарахуванням боргів за спожиту електроенергію, навіть коли в їхньому житлі ніхто не проживає. Енергетична компанія Yasno надає поради щодо уникнення цих боргів.

Часто буває так, що в квартирах чи будинках, де немає постійних мешканців, ніхто не передає показання лічильника. У цьому випадку оператор системи розподілу електроенергії обчислює споживану електроенергію на основі середньодобового споживання та передає ці обсяги постачальнику. Постачальник нараховує плату за електроенергію і виставляє рахунок, який власник житла може не сплачувати, вважаючи це помилкою.

Щоб уникнути нарахування боргів за електроенергію в такій ситуації, власникам житла рекомендується вживати наступні заходи:

Передавати орієнтовні показання лічильника щомісяця, навіть якщо ніхто не проживає у квартирі чи будинку. Наприклад, якщо в житлі залишився працюючий холодильник або інша техніка, власник може щомісяця додавати до останніх зафіксованих показань 2-5 кВт∙год і сплачувати за цей обсяг. При поверненні до України можна провести звірку показань лічильника або запросити контролера ОСР для підтвердження показань. Це допоможе уникнути надходження повідомлень про заборгованість.

Передавати одні й ті самі показання лічильника щомісяця, навіть якщо всі електроприлади вимкнені. У такому випадку власник може щомісяця передавати оператору системи ті ж самі показання лічильника, що і раніше.

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