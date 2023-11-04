Рустем Умєров пояснив звільнення командувача ССО Віктора Хоренка

За словами Умєрова, Хоренко зараз потрібний на певному напрямку.

Фото: svoboda.org

Як раніше повідомлялося, 3 листопада Президент Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. У ОП заявили, що рішення про звільнення командувача ССО Віктора Хоренка було за поданням глави Міноборони.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка відбулося за його поданням. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України», — написав міністр.

Також він зазначив, що додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — означає «надавати підстави ворогові послаблювати Україну».

Нагадаємо, новим командувачем ССО став Сергій Лупанчук.

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