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Призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов`язані – від служби за призовом під час мобілізації, - Верховний Суд розглянув справу студента, який хотів виїхати за кордон.

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ВП ВС відповіла на питання, чи може бути визнаний недійсним договір позики на суму, яка виходить за межі дрібного побутового правочину, укладений одним із подружжя без згоди іншого з подружжя на його укладення.

Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

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Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

  1. В Україні

Рустем Умєров пояснив звільнення командувача ССО Віктора Хоренка

15:51, 4 листопада 2023
За словами Умєрова, Хоренко зараз потрібний на певному напрямку.
Рустем Умєров пояснив звільнення командувача ССО Віктора Хоренка
Фото: svoboda.org
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Як раніше повідомлялося, 3 листопада Президент Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. У ОП заявили, що рішення про звільнення командувача ССО Віктора Хоренка було за поданням глави Міноборони.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка відбулося за його поданням. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України», — написав міністр.

Також він зазначив, що додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — означає «надавати підстави ворогові послаблювати Україну».

Нагадаємо, новим командувачем ССО став Сергій Лупанчук.

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