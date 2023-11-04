На Львівщині юний водій скоїв смертельну ДТП

На Львівщині водій 2006 року народження з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом, пасажир помер на місці.

Джерело фото: ДСНС

На Львівщині водій 2006 року народження вчинив ДТП, в результаті якої загинув пасажир того ж року народження. Про це повідомили представники ДСНС.

«4 листопада о 11:16 до оперативного чергового 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України надійшло повідомлення про те, що у м. Дрогобич по вул. Трускавецькій трапилась дорожньо-транспортна пригода», – йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, виїхавши за межі проїжджої частини дороги, зіткнувся з деревом.

На місце події виїхала аварійно-рятувальна група. За допомогою гідравлічних інструментів було проведено деблокування водія та передано медикам. На жаль, пасажир загинув на місці аварії.

Усі обставини ДТП встановлюються правоохоронними органами.

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