Ситуація на фронті не патова, переговорів з росією не буде – Зеленський

Україна не має наміру опускати руки і надалі боротиметься за свою територіальну цілісність – Зеленський.

Джерело фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті не є патовою, додаючи, що Україна не планує вести переговори з росією. Про це він сказав під час брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає «Інтерфакс-Україна».

«Це не патова ситуація. росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як росія кидає наче м'ясо своїх людей, ніхто не хоче», - сказав він.

Президент нагадав приклад відновлення контролю над Харківським регіоном минулого року завдяки військовим хитрощам та ефективній координації з партнерами. Зеленський запевнив, що Україна не має наміру опускати руки і надалі боротиметься за свою територіальну цілісність. Він закликав зосередити зусилля на підвищенні ефективності ППО, розблокуванні неба та наданні українським бійцям можливості проводити наступальні дії.

Нагадаємо, глава Єврокомісії прибула до Києва, щоб обговорити вступ України до ЄС.

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