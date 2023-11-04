Ситуация на фронте не патовая, переговоров с россией не будет – Зеленский

Украина не намерена опускать руки и в дальнейшем будет бороться за свою территориальную целостность – Зеленский.

Источник фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте не является патовой, добавляя, что Украина не планирует вести переговоры с россией. Об этом он сказал во время брифинга с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина".

"Это не патовая ситуация. россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет", - сказал он.

Президент напомнил пример восстановления контроля над Харьковским регионом в прошлом году благодаря военным хитростям и эффективной координации с партнерами. Зеленский заверил, что Украина не намерена опускать руки и в дальнейшем будет бороться за свою территориальную целостность. Он призвал сосредоточить усилия на повышении эффективности ПВО, разблокировании неба и предоставлении украинским бойцам возможности проводить наступательные действия.

Напомним, глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы обсудить вступление Украины в ЕС.

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