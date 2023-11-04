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Муж без согласия жены дал в долг народному депутату 536 тысяч долларов США, - что решила Большая Палата Верховного Суда

БП ВС ответила на вопрос, может ли быть признан недействительным договор займа на сумму, которая выходит за пределы мелкой бытовой сделки, заключенный одним из супругов без согласия другого супруга на его заключение.

Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму, связанную с защитой Родины, в праве получить единоразовую денежную помощь в связи с инвалидностью

Верховный Суд поддержал позицию Минобороны и отменил решения судов, признавших за военнослужащим, получившим травму, связанную с защитой Родины, право на получение единоразового денежного пособия в связи с инвалидностью.

В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

Судьи БП ВС высказали особое мнение по делу пенсионерки, которая просила возмещения, потому что осталась без жилья из-за использования ее дома в 2014 году под опорный пункт

В особом мнении судьи БП ВС фактически указали на нарушение логики решения Большой Палаты Верховного Суда, ведь на время событий, о которых идет речь по этому делу, в Украине не было введено военное или чрезвычайное положение, а имущество не находилось на оккупированной территории.

Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно

Впрочем, вопрос конфликта в судебном процессе все же никуда не делся.

  1. В Украине

Ситуация на фронте не патовая, переговоров с россией не будет – Зеленский

15:32, 4 ноября 2023
Украина не намерена опускать руки и в дальнейшем будет бороться за свою территориальную целостность – Зеленский.
Ситуация на фронте не патовая, переговоров с россией не будет – Зеленский
Источник фото: Офис Президента
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте не является патовой, добавляя, что Украина не планирует вести переговоры с россией. Об этом он сказал во время брифинга с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина".

"Это не патовая ситуация. россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет", - сказал он.

Президент напомнил пример восстановления контроля над Харьковским регионом в прошлом году благодаря военным хитростям и эффективной координации с партнерами. Зеленский заверил, что Украина не намерена опускать руки и в дальнейшем будет бороться за свою территориальную целостность. Он призвал сосредоточить усилия на повышении эффективности ПВО, разблокировании неба и предоставлении украинским бойцам возможности проводить наступательные действия.

Напомним, глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы обсудить вступление Украины в ЕС.

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