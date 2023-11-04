Минобороны выиграло суд у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов

По решению суда иностранный поставщик некачественных бронежилетов и шлемов должен вернуть Минобороны почти 400 миллионов гривен.

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Министерство обороны Украины победило в судебном процессе против иностранного поставщика бронежилетов и шлемов. По решению международного арбитражного суда, ответчик должен вернуть Министерству обороны примерно 10 миллионов евро (или почти 400 миллионов гривен по курсу обмена) из-за поставки некачественного товара, - сообщает Министерство обороны Украины.

В начале полномасштабного вторжения рф, Министерство обороны приобрело бронежилеты и шлемы для Вооруженных Сил Украины у иностранного поставщика. Весенние и летние поставки товара были надлежащего качества. Однако следующие, которые пришли осенью и зимой 2022 года, - не выдерживали баллистических испытаний, и Минобороны отказывалось принимать их.

Украинская сторона настаивала на возврате денег за товар, который был без необходимых подтверждений относительно баллистических свойств. Поставщик отказался выполнять эти требования. Следовательно, юридическая служба Министерства обороны подала иск в международный арбитражный суд, требуя взыскать стоимость непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафы и проценты годовых.

По решению арбитражного суда, годовые проценты будут начисляться на сумму непоставленного товара до момента возврата средств.

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