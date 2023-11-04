Из-за непогоды в Украине две области остались без света

В Хмельницкой и Кировоградской областях из-за непогоды 2 тысячи потребителей остались без электроснабжения .

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Непогода в Украине в субботу, 4 ноября, привела к отключениям электроснабжения для тысяч потребителей в разных регионах страны. По информации Министерства энергетики, более 2 тысяч потребителей в областях Хмельницкой и Кировоградской остались без света из-за непогоды. Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших районах.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов в шести областях Украины также отмечены проблемы с поставками электроэнергии. Электричество отключено для части потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях из-за военных действий на востоке страны.

Кроме того, Министерство энергетики сообщило, что один из энергоблоков, который производит электроэнергию, был выведен на краткосрочный ремонт. Работы по ремонту блока планируется завершить в течение суток.

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